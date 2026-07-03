Чуть не погиб в водоеме: двое украинцев спасли поляка после неудачного прыжка

Водоем Дикая Охла

Реклама

В польском городе Зелена Гура двое украинцев спасли молодого поляка, который получил тяжелые травмы и едва не погиб после неудачного прыжка в водоем, где купание официально запрещено.

Об этом сообщает портал inPoland.

Инцидент произошел 28 июня на водоеме Дикая Охла, где установлены предупреждающие знаки о запрете купания.

Реклама

По предварительным данным, мужчина прыгнул в воду головой вниз и повредил позвоночник. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В пресс-службе полиции Зеленой Гуры отметили, что правоохранители регулярно патрулируют местные водоемы.

«Мы ежедневно патрулируем каждый водоем, находящийся в зоне нашей ответственности», — сообщила представительница полиции Анна Баран.

О новых подробностях инцидента рассказали 21-летний Артем и его 23-летний друг Эдуард, которые первыми пришли на помощь пострадавшему.

Реклама

По словам Артема, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и решил повторить прыжки других отдыхающих.

«У нас был небольшой матрас. Я держал его за руки на матрасе, а мой друг тянул нас к берегу. Мы кричали, чтобы вызвали скорую помощь, но сначала никто не реагировал», — рассказал украинец.

До прибытия медиков ребята следили за состоянием пострадавшего, контролировали его пульс и поддерживали с ним контакт, не давая ему потерять сознание.

В настоящее время официальные службы выясняют все обстоятельства происшествия, а польские спасатели в очередной раз призывают не купаться и не прыгать в воду в запрещенных и непроверенных местах.

Реклама

Напомним, ранее в польском городе Лодзь полиция объявила в розыск мужчину, который напал на гражданку Украины, а затем открыл по ней огонь. Инцидент получил широкую огласку после того, как знакомая пострадавшей опубликовала видео с её рассказом в социальных сетях.

Новости партнеров