"Чувствовала, что умираю": украинская беженка рассказала об ужасах в больнице в Германии

Больница в Германии. Иллюстративное изображение / © Getty Images

Реклама

Украинская беженка Кристина Малина поделилась в TikTok историей о том, как пыталась получить неотложную медицинскую помощь в Германии из-за сильной боли во время менструации. По её словам, скорая помощь дважды отказалась приехать, а в больнице ей пришлось ждать помощи, несмотря на резкое ухудшение самочувствия.

О своём опыте девушка рассказала в видео, которое цитирует издание «Фокус».

Реклама

Скорая дважды отказалась приехать

По словам Кристины, боль была настолько сильной, что она не могла выпрямиться, её трясло, а самостоятельно передвигаться она практически не могла. В таком состоянии девушка позвонила в скорую помощь, однако после длительного ожидания услышала, что медики не могут приехать.

Реклама

«Я не могу выпрямиться, меня вся трясет, я не могу идти. Несколько раз я дозваниваюсь до скорой. Жду 15 минут, пока они ответят. Рассказываю, как мне плохо, на что они отвечают, что приехать не могут», — вспоминает она.

Кристина позвонила ещё раз и объяснила, что её состояние действительно тяжелое и ей нужна помощь. По её словам, она даже не задумывалась о возможных дополнительных расходах на вызов.

«В тот момент мне было всё равно, потому что я чувствовала, что умираю. Отвезти меня было некому», — рассказала девушка. Однако, по её словам, диспетчер снова отказал в вызове.

Длительное ожидание в больнице

Не дождавшись скорой помощи, Кристина обратилась к соседям, которые согласились отвезти её в отделение неотложной помощи. До регистратуры больницы она, по её собственным словам, едва добралась.

Реклама

«К стойке регистрации я тоже ползла. То есть я шла полусогнувшись, не могла выпрямиться, меня вот так трясло, и у меня были синие губы, пальцы, я выглядела очень и очень плохо», — отметила автор видео.

По словам Кристины, на стойке регистрации ей сказали подождать. Поскольку стоять она не могла, женщина присела рядом. Только после того, как персонал заметил, что она фактически лежит в коридоре, её отвезли в отделение, где ей должны были оказать помощь.

Девушка утверждает, что медик не смог с первой попытки поставить ей капельницу, а после процедуры её состояние не улучшилось. Наоборот, дрожь усиливалась.

«Я дважды звала его и говорила, что мне плохо: „Я сейчас умру, мне очень плохо“. В третий раз, когда я его звала, он просто не подошёл», — рассказала Кристина.

Реклама

По её словам, привлечь внимание персонала удалось только после того, как из-за ухудшения самочувствия её стошнило.

После обезболивающего — на выписку

Кристина утверждает, что после этого ей ввели сильный препарат, из-за которого она утратила способность ясно мыслить и воспринимать то, что происходило вокруг.

«У меня всё перед глазами поплыло, и я даже не подозревала, что существует столь сильное обезболивающее. Такое ощущение, будто я была под каким-то наркотиком», — вспоминает она.

Впоследствии её доставили на гинекологический осмотр. Однако, по словам девушки, подробностей этой процедуры она не помнит. После осмотра ей дали документ на подпись.

Кристина подчеркнула, что по профессии она юрист и обычно внимательно читает все документы, прежде чем их подписывать. Однако на этот раз из-за своего состояния она, как утверждает, не смогла понять содержание документов.

«В том состоянии было невозможно это понять, невозможно прочитать, что там было написано, и так далее. Я подписала это, находясь в бессознательном состоянии», — рассказала украинка.

Сразу после этого, по её словам, врачи сообщили, что она может идти домой. Когда Кристина объяснила, что не может самостоятельно передвигаться, ей ответили, что она подписала отказ от пребывания в больнице, и посоветовали позвонить кому-нибудь, кто мог бы её забрать.

Однако девушка утверждает, что вскоре потеряла сознание. Только после этого её уложили на каталку и доставили в палату.

Блогерша предлагает делиться своими историями

Автор видео подчеркнула, что описанные события — лишь начало её истории. Она пообещала записать продолжение о том, что происходило с ней уже в палате, а также призвала пользователей делиться собственным опытом обращения за медицинской помощью в Германии.

По словам Кристины, у неё есть видеозаписи, которые, как она утверждает, подтверждают её рассказ. В то же время девушка заявила, что использовать такую запись в качестве основания для иска в немецком суде нельзя.

Напомним, ранее украинка Юлиана, которая уехала за границу вместе с детьми, показала условия проживания в лагере для беженцев в немецком Аугсбурге. Женщина заявила, что не советует ехать туда семьям с маленькими детьми.

Новости партнеров

Новости партнеров