"Чуйло": в Литве появилась скульптура Путина в виде члена — фото

Накануне трехлетия полномасштабного вторжения России в Украину, в городе Литвы – Каунасе – произошло событие, не оставившее равнодушными никого. Художник и скульптор Мартинас Гаубас официально представил скульптуру "Чуйло", символически изображающую президента России Владимира Путина в виде полового члена в каске.

Об этом сообщает LRT.

Проект, который планируется экспонировать и в других городах Литвы, стал объектом острых дискуссий и активных обсуждений.

Истоки идеи

По словам самого художника, эскиз скульптуры возник еще в самом начале войны. "Я думал, что война скоро закончится", – признался Гаубас. "Но когда я увидел, что за эти три года ничего не изменилось, к Рождеству я решил, что должен завершить работу к третьей годовщине вторжения".

Этот замысел со временем превратился в символический ответ на российскую агрессию, ведь художественный проект призван не только выразить недовольство политическим курсом Кремля, но и вдохновить литовцев на смелость и открытость в выражении собственного мнения.

Скульптура "Чуйло" в Литве / Фото: LRT.it

Символизм и провокационность

Скульптура "Чуйло" имеет ряд элементов, наполненных глубоким символизмом. По словам Гаубаса, объект имеет бранную лексику, примитивную форму и ярко выраженные знаки, которые легко расшифровываются:

Шлем, напоминающий о постоянном пребывании Путина в условиях бункерной жизни

Мелкие уши и глаза, символизирующие, что он ничего не слышит и не видит, а также его равнодушие к реальности

Длинный нос, подчеркивающий постоянную ложь и вмешательство там, где его быть не должно

Гаубас добавил: "Уши очень маленькие, чтобы показать, что он ничего не слышит, глаза – потому что он ничего не видит, а нос длинный, потому что он много лжет". Эти детали создают яркую, образную критику лидера России.

Мартинас Гаубас / Фото: LRT.it

Послания соседям и противникам

Скульптура имеет важную функцию – передать месседж как самим литовцам, так и живущим в России. "Важно, чтобы литовцы не боялись. Мы должны показать, что здесь, в нашей стране, мнение о нас сформировано иначе. Если бы скульптура была золотой и украшена цветами, она могла бы восприниматься как символ принятия, но в этом случае она должна напоминать: мы не рады, что вы здесь, и мы готовы отправить вас туда, куда заслуживаете".

По его словам, проект также стал способом обращения к российским гражданам, чтобы они поняли, что их власть и агрессивная политика влекут за собой не уважение, а осуждение. Хотя скульптура создана в форме мужского полового органа, она несет политический символизм и острую иронию.

Скульптура "Чуйло" в Литве / Фото: LRT.it

Будущие планы и общественная реакция

Презентация в Каунасе получила положительный отклик – среди зрителей были люди, которые приветствовали скульптуру, снимали шляпы или махали руками. Художник уже планируют возить "Чуйло" по Литве, чтобы определить лучшее место для ее постоянной экспозиции. Для этого организаторы установили QR-код, с помощью которого каждый желающий сможет проголосовать за место размещения.

"Мы даже думали, что лучше всего разместить ее на свалке, но свалка – это не место для такой провокации. Мы спросили у людей: где, по вашему мнению, она должна стоять – в навозе, среди расстрелянных остатков танка или где-нибудь? С этим надо что-то делать, но с четким месседжем", – добавляет Гаубас.

Напомним, президент США обвинил Украину в войне и намекнул на уступки Путину. Трамп подверг критике Зеленского, заявив, что он "разочарован" жалобами украинского лидера на то, что его исключили из переговоров между США и Россией по прекращению войны в Украине.

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