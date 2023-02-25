"ЧВК "Вагнер" – это политическая ошибка Путина": экс-сотрудник КГБ сообщил о других целях компании

"Вагнеровцы" должны были выполнять военные задания за границей так, чтобы не бросать тень на официальные власти РФ.

ЧВК "Вагнер" с начала своего создания была задумана как продолжение ГРУ России для работы за пределами страны, а стала местом основной "работы" для многих зэков и алкоголиков.

Об этом рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов, сообщает "24 канал".

Он объяснил, что частные военные компании создавались в России для того, чтобы осуществлять геополитические военные действия в странах Африки и в Сирии.

"ЧВК – это политическая ошибка Путина, потому что она не для этого задумывалась. ЧВК задумывались как продолжение ГРУ для работы за границей. ЧВК – это Африка и Сирия, а также возможность делать какие-то военные геополитические жесты за границей, не порождая виновности России как государства", – заметил Жирнов.

Он продолжил – что когда создавалась ЧВК "Вагнер", в нее набирали только элиту и отбор был жестким. Пьяниц, зэков и других сомнительных людей сразу отсеивали.

Экс-сотрудник КГБ полагает, что президент РФ Владимир Путин использовал "вагнеровцев" для войны против Украины, чтобы занизить официальные потери регулярной армии. Ведь погибших наемников не учитывают в общую статистику.

Когда бойцов "Вагнера" начали использовать в войне, туда начали набирать весь сброд, отметил Жирнов.

"Сначала туда набрали всех тех, кто раньше пытался вступить в эту ЧВК, но им было отказано по разным причинам – пьянство, преступления, сомнительные связи и т.д. Сначала набрали этих, а когда уже и их стало не хватать, тогда появилась история с преступниками", – описал ход событий российский экс-разведчик.

Он обратил внимание, что история с зеками очень цинична, ведь их фактически обманывают, когда говорят, что отпустят, если те отслужат определенное время. На самом же деле задача узников-наемников – разминирование минных полей собственными телами.

"Это смертники, им просто не говорят, что они смертники. Им говорят, что они продержатся 6 месяцев и у них будет амнистия. Но никто из них 6 месяцев не продержится. Они все будут либо трупами, либо ранеными", – заверил Жирнов.

Напомним, между тем в Кремле продолжается противостояние между главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Политолог Джейсон Джей Смарт считает, что именно Пригожин может устроить госпереворот в России и отобрать власть у Путина.

В то же время, российские войска в своих попытках захватить Бахмут теряют тысячи своих бойцов, а наемников "Вагнера" – вообще оставляют на полях.

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