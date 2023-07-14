"ЧВК "Вагнер" просто не существует": Путин раскрыл детали встречи с Пригожиным

Диктатор считает, что в ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" все "очень просто и очевидно для российского общества".

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что частная военная компания "Вагнер" не существует.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту российского издания "Коммерсантъ".

Журналист спросил российского президента, о чем на самом деле речь шла во время его встречи с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер" в Кремле.

"А что происходило на самом деле? Все очень просто и очевидно для российского общества. Рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, да... То, что они оказались вовлечены в эти события, вызывает сожаление..." — ответил Путин.

Президент РФ утверждает, что в рамках упомянутой встречи дал оценку достижениям "вагнеровцев" на фронте и их участию в военном мятеже. Он также заявил, что озвучил наемникам варианты того, как они могут продлить службу.

Говоря о том, сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица, Путин заявил, что это "непростой вопрос", обсуждением которого должны заниматься в Госдуме и правительстве РФ. По его словам, с юридической точки зрения такого формирования нет.

"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!" – утверждает президент РФ.

Владимир Путин также сказал, что предложил "вагнеровцам" вариант "трудоустройства" под руководством их бывшего командира с позывным "Седой".

Ранее аналитики сообщили, что Кремль продолжает разбираться с последствиями военного мятежа Евгения Пригожина. Судьба ЧВК "Вагнер" все еще не определена.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пообещал помилование участникам бунта и возвращение в полевые лагеря. А что касается Пригожина, то, по словам Пескова, тот переезжает в Беларусь.

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