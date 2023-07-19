ЧВК "Вагнер" распустила по домам всех зэков, которых набирали для войны в Украине

Многие осужденные боевики сейчас находятся в гостиницах Анапы в ожидании помилования.

Террористическая группировка "Вагнер" распустила по домам всех бывших заключенных, которых набирали по российским тюрьмам для войны в Украине.

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Об этом информирует российское оппозиционное издание "Важные истории".

Сообщается, что многие осужденные боевики сейчас находятся в гостиницах Анапы в ожидании помилования.

"Всех вывезли до конца контракта в Анапу, раньше не отпустят, только по окончании! Весь "проект К" закрылся (так внутри террористической группировки называют систему вербовки заключенных в колониях – ред.)", — написала представительница "вагнеровцев" в одном из закрытых чатов для родственников наемников.

Вместе с тем, издание сообщает, что некоторых наемников из бывших узников отпустят до окончания контракта с "Вагнер", когда им придет указ о помиловании, рассказали родственники боевиков. Одна из родственников наемника заявила, что заключенных распустят домой из гостиниц Анапы до 29 июля.

По возвращении домой осужденные смогут выбрать: остаться дома на свободе или уехать в Беларусь или Африку в составе "вагнеровцев".

Как выяснило издание, заключенных отправили в гостиницы в поселке Витязево. Это отели "Релакс", "Кактус" и "Калипсо". В общей сложности там находятся около 400 боевиков. Их не выпускают из гостиниц в указ о помиловании.

При этом, судя по сообщениям в закрытых чатах, некоторым наемникам все же удается выбраться – участники чатов жалуются, что "вагнеровцы" сдают свои награды в ломбард и напиваются.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Пригожин впервые после бунта обратился к боевикам террористической группировки "Вагнер". Он назвал ситуацию на фронте "позором" и назвал условия возвращения на войну против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что любые попытки российских наемников террористической группировки "Вагнер" совершать провокации со стороны Беларуси обречены на неудачу.

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