ЧВК "Вагнер" вербует наемников через Twitter и Facebook: какие зарплаты обещают (фото)

Неизвестно, насколько эффективна такая вербовка, однако подобная реклама противоречит условиям предоставления услуг Facebook и Twitter, запрещающим такие материалы.

ЧВК "Вагнер" использовала соцсети Twitter и Facebook для вербовки наемников на войну против Украины, ища в западных странах медиков, операторов дронов и психологов.

Об этом сообщает издание Politico, проведшее соответствующее исследование.

По данным британской исследовательской группы Logally, за последние 10 месяцев объявления о найме от ЧВК "Вагнер" в Twitter и Facebook набрали около 120 тыс. просмотров.

Исследователи обнаружили около 60 сообщений, сделанных на десятках разных языков, в частности, на французском, вьетнамском и испанском. В сообщениях говорилось о поиске для "Вагнера" наемников, специалистов по информационным технологиям, водителей и медиков. Были указаны контактные номера телефонов и акаунты в Telegram для связи. Эти номера точно связаны с частной компанией и российской военной разведкой.

Авторы объявлений обещали зарплату в размере 240 тыс. руб. в месяц (около 2 800 тыс. евро), ряд льгот, в том числе и медицинское обслуживание.

Издание отмечает — неизвестно, публиковали ли эти объявления непосредственно представители "Вагнера", или сторонники компании.

"Мы знаем только, что используется тот же язык, что и ранее проверенные учетные записи "Вагнера" в таких соцсетях, как Telegram или "ВКонтакте", — сообщил руководитель отдела исследований Logally Кайл Уолтер.

Журналисты нашли 60 сообщений с рекламой ЧВК "Вагнер" в соцсетях/Скриншот

Специалисты не смогли выяснить эффективность такой вербовочной рекламы в Сети. Однако, как подчеркнули авторы материала, "подстрекательство к насилию – и пропаганда российских нападений на Украину – почти наверняка является нарушением отдельных условий предоставления услуг Facebook и Twitter, запрещающих такие материалы".

Уолтер рассказал, что некоторые из этих рекламных сообщений – настоящие пропагандистские фильмы, где указаны телефонные номера, "чтобы вы могли напрямую связаться с представителями группы "Вагнера".

"Поскольку мы продолжаем рассматривать "Вагнер" как все более опасную угрозу в мире, тот факт, что эти сообщения распространяются в Интернете, очень настораживает", — подчеркнул руководитель отдела исследований Logally.

Реклама ЧВК "Вагнер" в соцсетях/Скриншот

Как ситуацию прокомментировали в Twitter и Facebook

В администрации Twitter на запрос журналистов о комментарии по рекламе ЧВК "Вагнер" ответили смайлом в виде экскрементов. Издание напомнило, что на прошлой неделе эта соцсеть вышла из добровольного кодекса ЕС по борьбе с дезинформацией.

В компании Meta, которой принадлежит Facebook, так ответили журналистам на просьбу о комментарии: "Мы определили группу "Вагнера" как опасную организацию, что означает, что она не может присутствовать на наших платформах".

Представитель компании добавил – Meta удаляет контент, содержащий "похвалу или существенную поддержку "Вагнера", когда нам об этом становится известно, включая сообщения, направленные на их вербовку".

Что указано в объявлениях от "Вагнера": детали

В одном из объявлений на французском языке будущим наемникам "Вагнера" обещают "оплачиваемый отпуск, здравоохранение, хорошо оплачиваемую работу и возможность работать по всему миру". Там была указана заработная плата в размере 240 тыс. руб. и "хорошая премия за результат".

"Присоединяйтесь к нам сейчас, чтобы защитить честь России и многополярный мир" – говорится в еще одном посте на французском языке в Facebook.

Третье франкоязычное сообщение обещало "страхование жизни" и работу в "команде, ориентированной на эффективность и победу".

"Евгений Пригожин прямо из Бахмута приглашает волонтеров с 22 до 55 лет для работы в ЧВК "Вагнер", – было указано в посте на индонезийском языке.

Реклама ЧВК "Вагнера" в Сети на индонезийском языке/Скриншот

Авторы материала напомнили, что ЧВК "Вагнер" и несколько ее лидеров попали под санкции США и ЕС. В январе Соединенные Штаты заклеймили группу как транснациональную преступную организацию, ответственную за широкомасштабные нарушения прав человека.

Исследование было проведено в период с середины апреля по 19 мая и включало посты в Facebook и Twitter по состоянию на июль 2022 года. Когда исследование было завершено, 58 из 60 сообщений оставались активными. Только два сообщения были удалены Facebook после запроса журналистов.

Напомним, издание Wall Street Journal сообщило, российские государственные компании создают свои ЧВК для войны против Украины, чтобы доказать лояльность Кремлю. Так, наемников набирает созданная "Газпромом" охранная компания "Поток", созданная Минобороны РФ компания "Патриот", а также охранная компания "Редут".

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