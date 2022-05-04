Цифровая блокада РФ продолжается: техкомпании ввели новые санкции против России

В Украине идет борьба с Россией по нескольким направлениям. Среди них – цифровая блокада, которая продолжается

В настоящее время технологические компании вводят новые санкции против РФ, которая враждебно вторглась на украинские территории.

Какие санкции ввели компании против России, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

Финская компания Accountor инициировала выход из российского рынка. Компания объявила, что уже начала процесс прекращения деятельности. Accountor специализируется на программных решениях и услугах аутсорсинга для финансовых и HR-служб.

AliExpress прекратил принимать для оплаты заказов карты попавших под санкции банков. Оплачивать заказы можно через Qiwi.

Компания Wolters Kluwer прекратила вести бизнес в РФ и Беларуси, за исключением некоторых продуктов для здоровья, для которых есть веские гуманитарные причины. Wolters Kluwer NV – голландская компания, которая предоставляет информационные услуги. Компания обслуживает юридические, деловые, налоговые, бухгалтерские, финансовые, аудиторские, рисковые, нормативные и медицинские рынки.

Downdetector у российской версии больше нет. Downdetector – это платформа, которая позволяет отслеживать перебои в работе социальных сетей, мессенджеров и других сайтов.

Также читайте В Венгрии отреагировали на обстрел российской ракетой Закарпатья

Программа SEO-продвижения сайтов SE Ranking прекратила работу в РФ и взаимодействие с российскими пользователями. Компания продолжит выполнять обязательства по текущим договорам, но покупка, продление подписок и пополнение баланса невозможны.

Одна из двух ведущих международных баз данных научного цитирования Web of Science, которая предоставляет сведения о публикациях и их цитировании в научных журналах, стала недоступной для исследователей из РФ.

Американский производитель Emerson Electric покидает Россию. Emerson Electric технология и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.

Между тем, президент США Джо Байден заявил 4 мая, что Соединенные Штаты "всегда открыты для дополнительных санкций" против России после того, как Евросоюз объявил о новом раунде санкций.

Читайте также: