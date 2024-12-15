Циклон Чидо обрушился на заморскую территорию Франции: власти назвали количество жертв

Официальное количество жертв циклона Чидо, опустошившего Майотту в субботу, составило 14 человек.

В результате циклона Чидо, обрушившегося на французский заморский департамент Майотта в Индийском океане в субботу, 14 декабря, официально известно о 14 погибших. Однако жертвами стихии могли стать несколько сотен человек.

Об этом заявил префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль, сообщает Le Figaro.

"Есть определенно несколько сотен смертей. Возможно, мы приблизимся к тысяче или даже к нескольким тысячам", — предупредил префект.

В настоящее время экстренные службы оказывают помощь населению.

Известно, что циклон в виде сильного ветра скоростью более 220 км/ч, шторма обрушился на французский архипелаг впервые за 90 лет.

По сообщению МВД Франции, стихия разрушила жилье трети населения Майотты, а это около 100 тыс. человек, пытающихся расселить в пунктах временного размещения.

Напомним, более 4 тыс. тонн нефтепродуктов вылилось в воды Керченского пролива после аварии российских танкеров 15 декабря. Россияне говорят, что катастрофа произошла из-за "ненастья".

Между тем спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что настоящей причиной трагедии стали не погодные условия, а грубые нарушения со стороны российских моряков.

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