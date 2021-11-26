"Циническая игра авторитарных режимов": в Польше сообщили, как можно "отбить желание у Лукашенко к дальнейшей агрессии"

"Циническая игра авторитарных режимов": в Польше сообщили, как можно "отбить желание у Лукашенко к дальнейшей агрессии"

В МИД Польши заявили, что будут решительно защищать границы ЕС от проникновения нелегальных мигрантов.

На польско-белорусской границе, где обострилась ситуация с мигрантами, проходит игра авторитарных режимов Беларуси и России.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью "Укринформу".

По его словам, российский и белорусский режимы проводят дезинформационные кампании и пытаются обвинить Польшу в гуманитарном кризисе на границе.

"Мы имеем дело с циничной игрой авторитарных режимов, которые используют простых людей в своей грязной политике, пренебрегая правами человека. Нам нужно работать не только эффективно, но и мудро. Мы неоднократно пытались оказать гуманитарную помощь тем людям, высылая конвои с продуктами, лекарствами, палатками, одеждой, однако режим Лукашенко не пропустил нас к ним через границу", — заявил польский политик.

Пшидач подчеркнул, что отметил, что Польша не изменит свою политику и будет решительно защищать границы ЕС от проникновения нелегальных мигрантов. Он убежден, что только таким образом можно отразить "желание у Александра Лукашенко к дальнейшим агрессивным шагам", а также приостановить поток новых мигрантов.

"Граница будет плотно защищена, но мы также готовимся к любым возможным сценариям", — подытожил замглавы МИД Польши.

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