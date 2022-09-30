"Цинически называют их равноправными союзниками": Путин обвинил США в оккупации Германии, Японии и Кореи

Президент РФ Владимир Путин не перестает грезить. В этот раз он заявил, что Запад насквозь лицемерен, а США фактически оккупирует ряд стран.

Запад несет другим странам только порабощение и насилие. А США до сих пор оккупируют Германию, Японию и Республику Корею.

Об этом заявил кремлевский диктатор Владимир Путин во время объявления о попытке аннексии оккупированных территорий Украины.

"Западные страны веками утверждают, что они несут другим народам свободу и демократию. Все с точностью наоборот. Вместо демократии — подавление и эксплуатация. Вместо свободы — порабощение и насилие. Весь однополярный миропорядок по своей сути антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь", – сказал он.

Он также начал грезить, что во время Второй мировой войны США уничтожили многие немецкие города с целью запугать россиян.

"США — единственная страна в мире, которая дважды применила ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросима и Нагасаки. Кстати, создали прецедент. Напомню о том, что США вместе с англичанами превратили в руины без военной необходимости в развалины во время Второй мировой войны". Дрезден, Гамбург, Кёльн и многие другие немецкие города, и это было сделано демонстративно, цель была только одна – запугать и нашу страну, и весь мир. и химического оружия. До этого времени фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корею и другие страны. При этом цинично называют их равноправными союзниками", — добавил он.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин также обвинил Запад в желании развалить РФ.