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Циничный "гуманизм" Путина: президент РФ помиловал преступниц, чьи родственники убивали украинцев

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Циничный "гуманизм" Путина: президент РФ помиловал преступниц, чьи родственники убивали украинцев

Фото: Associated Press

В отборе осужденных женщин, получивших помилование, Путин руководствовался "принципами гуманности".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым помиловал более полусотни женщин, отбывающих наказание за разные преступления. Среди тех, кто получил помилование – родственники военных, участвующих в войне с Украиной.

Об этом сообщило издание "Медуза".

По данным журналистов, помилование получили 52 женщины. Основанием для решения президента стали:

  • наличие несовершеннолетних детей у преступниц;
  • беременность осужденных;
  • близкие родственники, которые воюют или воевали на Украине.

"В Кремле добавили, что при принятии этого решения президент руководствовался принципами гуманности", – говорится в статье.

Инициатором помилования осужденных женщин стала член Совета по правам человека Ева Меркачева, которая в начале декабря 2023 года обратилась к Путину с соответствующей просьбой. В обращении к президенту речь шла о помиловании женщин с несовершеннолетними детьми, совершившими ненасильственные преступления. Но вопрос о помиловании тех, чьи родственники убивают украинцев, Меркачева тогда не поднимала.

Напомним, в ноябре прошлого года Путин помиловал "героя СВО" – людоеда-сатаниста, убившего и расчленившего четырех подростков.

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