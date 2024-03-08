Циничный "гуманизм" Путина: президент РФ помиловал преступниц, чьи родственники убивали украинцев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым помиловал более полусотни женщин, отбывающих наказание за разные преступления. Среди тех, кто получил помилование – родственники военных, участвующих в войне с Украиной.

Об этом сообщило издание "Медуза".

По данным журналистов, помилование получили 52 женщины. Основанием для решения президента стали:

наличие несовершеннолетних детей у преступниц;

беременность осужденных;

близкие родственники, которые воюют или воевали на Украине.

"В Кремле добавили, что при принятии этого решения президент руководствовался принципами гуманности", – говорится в статье.

Инициатором помилования осужденных женщин стала член Совета по правам человека Ева Меркачева, которая в начале декабря 2023 года обратилась к Путину с соответствующей просьбой. В обращении к президенту речь шла о помиловании женщин с несовершеннолетними детьми, совершившими ненасильственные преступления. Но вопрос о помиловании тех, чьи родственники убивают украинцев, Меркачева тогда не поднимала.

Напомним, в ноябре прошлого года Путин помиловал "героя СВО" – людоеда-сатаниста, убившего и расчленившего четырех подростков.