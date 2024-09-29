Цинизм зашкаливает: Лавров предлагает Грузии помощь в примирении с квазиреспубликами

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности помочь Грузии в примирении с самопровозглашенными республиками – Абхазией и Южной Осетией.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

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"Нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирение исторического". А в каком виде, в какой форме это примирение может состояться – это решать самим "странам": и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи с Грузией, там все равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении... мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-. сессии Генассамблеи ООН.

Следует добавить, что 8 августа 2008 года Россия вторглась в Грузию. Поводом для этого явилась поддержка Россией сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, российский министр Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН пригрозил Западу ядерным оружием.

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