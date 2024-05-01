"Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69: сколько этих ракет есть у РФ и какие темпы их производства

Это оружие враг активно применяет против Украины.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подсчитало ориентировочные запасы в России ракет типа "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69. Кроме того, стала известна динамика их производства.

Об этом пишет "АрмияInform" со ссылкой на ГУР МО.

По подсчетам ГУР, по состоянию на конец апреля 2024 г. на вооружении ВС РФ находятся около:

40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", темпы производства – до 10 единиц в месяц;

400 единиц крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М", темпы производства – до 10 единиц в месяц;

270 единиц крылатых ракет 3М-14 "Калибр", темпы производства – 30-40 единиц в месяц;

45 единиц управляемых авиационных ракет Х-69, темпы производства – 1-3 единицы в месяц.

Напомним, враг обходит санкции и производит ракеты "Кинжал".

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