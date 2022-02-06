Цивилизационная "русофилия": почему Макрон "ухаживает" за Путиным и при чем здесь французские выборы

Цивилизационная "русофилия": почему Макрон "ухаживает" за Путиным и при чем здесь французские выборы

В СМИ предполагают, что Макрон хочет договориться с Путиным и стать "миротворцем" в Украине, чтобы получить козырь на президентских выборах в апреле.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что цель его визита в Москву – недопущение возможного вторжения в Украину.

Об этом он сказал в интервью Le Journal du dimanche.

"Мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть очень реалистичным. Мы не получим односторонние жесты (от России — Ред.), но важно не допустить ухудшения ситуации", — сказал Макрон.

Президент Франции считает, что ЕС не должен отказаться от диалога с Россией.

"Потому что тогда мы позволим другим говорить от нашего имени, из-за чего не сможем содействовать нашей коллективной безопасности", — отметил он.

Почему для Макрона важна Украина

Издание Politico обратило внимание, что Эммануэль Макрон активно заинтересовался урегулированием украинского вопроса как раз в канун президентских выборов во Франции, которые состоятся в апреле.

"Макрон сделал ставку, назвав себя мировым лидером, который может заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным. Если ему это удастся, он (Макрон — Ред.) станет тем героем, который предотвратил вторжение в Украину", — отмечают в издании.

По словам журналистов, Макрон полон надежд последовать примеру экс-президента Франции Николя Саркози (2007-2012), который успешно выступил посредником в конфликте между Россией и Грузией в 2008 году.

Политолог, эксперт по международным отношениям Сирил Брет отмечает: "Вы не выиграете выборы с помощью внешней политики, но это (переговоры с РФ — Ред.) напоминает о статусе Эммануэля Макрона как государственного деятеля международного уровня и позволяет ему выделиться на фоне других кандидатов еще до начала предвыборной кампании, чтобы показать, что он способен сделать Францию мощной на международной арене".

"Разделяй и властвуй"

Politico называет Владимира Путина мастером играть в тактику "разделяй и властвуй" с западными лидерами. По словам французских чиновников, Путин сказал Макрону, что он "хороший партнер в дискуссии", а на прошлой неделе сказал, что французский президент был "единственным, с кем он может вести такие глубокие дискуссии и который заботится о диалоге".

"Макрон долго ухаживал за Путиным, но это ухаживание пока не принесло политических дивидендов. Он постоянно утверждал, что Россия является европейской страной и что он разделяет видение Путина о Европе от Лиссабона до Владивостока", — отмечают в издании.

Цивилизационная "русофилия"

Политолог и писательница Николь Бачаран отметила недюжинную глубину симпатии Франции к российским аргументам.

"Франция — странная страна и во многом пророссийская. Идея, что мы должны говорить с Россией, потому что это большая цивилизация, очень распространенная в академических кругах", — сказала она.

В издании считают, что Макрон продемонстрировал эту цивилизационную русофилию в своем интервью JDD, когда сказал, что западные страны должны понять "современные травмы этого великого народа" (россиян — Ред.).

Напомним, что Шольц и Макрон собираются в Москву на встречу с Путиным: будут говорить об Украине.

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