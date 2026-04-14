CNN: в Вашингтоне заявили, что переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на обострение

Иран и США

В Вашингтоне заявляют, что переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на резкое обострение ситуации в регионе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, США не отказываются от дипломатического трека, хотя накануне переговоры между сторонами в Пакистане фактически зашли в тупик. В то же время в Белом доме считают, что возможность договоренностей еще сохраняется.

На этом фоне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу морской блокады иранских портов. Он также заявил, что Иран якобы заинтересован в достижении соглашения, но Вашингтон не отступит от своих требований по ядерной программе Тегерана.

После провала переговоров напряжение резко возросло: США пригрозили силовыми действиями, а Иран предупредил о возможном ответе. Блокада Ормузского пролива, через которую проходит значительная часть мировых нефтяных поставок, уже повлияла на глобальные рынки и вызвала беспокойство международного сообщества.

Несмотря на это, в Вашингтоне отмечают: дипломатические контакты не прекращаются и могут продолжиться в ближайшее время.

Что известно об обострении вокруг Ормузского пролива

Президент США Трамп также заявил о проверке судов и операции против мин после переговоров с Ираном.

Тем временем украинский эксперт Игорь Семиволос говорит, что после провала переговоров в Исламабаде у Трампа нет «хороших» вариантов по Ирану.

Добавим, что в состав американской делегации во время переговоров вошли специальный посланник Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к президенту Ирана с призывом обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.