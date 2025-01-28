Coca-Cola массово отзывает напитки из магазинов: обнаружили опасный уровень хлората

Европейское подразделение компании Coca-Cola отзывает свои напитки в шести странах Европы, потому что у них обнаружили высокий уровень хлората. Эта добавка представляет потенциальную угрозу для здоровья.

Об этом сообщают France 24 и The Guardian.

Специалисты обнаружили повышенный уровень хлората во время плановой проверки на предприятии компании в бельгийском Генте. Отзыв касается продукции в банках и стеклянных бутылках, которая продается с ноября в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге.

Продукция имела производственный код от 328 до 338 GE. Кроме самой Coca-Cola, были отозваны также бренды Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico, Fuze Tea, Coke, Sprite. Согласно сообщению, речь идет о "значительном количестве" напитков.

Французский филиал Coca-Cola отметил, что независимые эксперты оценили риск для потребителей как "очень низкий". Британия также сообщила, что никаких жалоб от потребителей не было, но "предупредили власти по этому поводу и будут продолжать сотрудничать с ними". Компания принесла извинения потребителям и находится в контакте с надзорными органами.

Большинство напитков с повышенным содержанием хлората уже изъято с полок магазинов. Сейчас продолжают убирать с рынка оставшиеся запасы.

Хлорат появляется как побочный продукт при использовании дезифицирующих хлорных средств для очистки воды и переработки пищевых продуктов. Также его широко используют в пищевой промышленности. Впрочем, большое количество этого химического вещества может вызвать проблемы со здоровьем. В частности, со щитовидной железой. Особенно у детей, страдающих дефицитом йода.

Напомним, ранее мы писали о пищевой добавке Е250. Ее используют в качестве консерванта в мясных и рыбных продуктах, в частности таких как ветчина, колбасы, бекон.

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