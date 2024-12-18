Вероятно, северокорейские солдаты недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные видеозаписи северокорейских солдат, опубликованные 16 декабря, свидетельствуют о том, что северокорейские солдаты под российским командованием недавно продвинулись северо-западнее и северо-восточнее Малой Локни. (к северу от Суджи).

Об этом говорится в отчете ISW.

Дополнительные геолокационные кадры северокорейских солдат, опубликованные 17 декабря, показывают, что войска КНДР также продвинулись к западному берегу реки Псел к востоку от Куриловки (южнее Суджи).

"The Economist, цитируя командира артиллерии украинской бригады, которая действовала в Курской области, сообщил, что российские войска усиливают наступательные действия и дежурят механизированные и пехотные штурмы, сбрасывая на украинские позиции до 40 планирующих бомб в день. Российские милблогеры утверждали, что российские войска к Кругленькому (юго-восточнее Корнево) и захватили несколько объектов местности к западу от населенного пункта, хотя ISW не нашло подтверждения этого заявления", — сообщили аналитики.

Также говорилось, что русские войска продолжали продвигаться к востоку от Новоивановки (также к юго-западу от Коренево). Бои продолжались по всей Курской области к северу от Суджи у Русского Поречья, Черкасского Поречья и Малой Локни; юго-восточнее Суджи возле Черкасской Конопельки; к югу от Суджи возле Куриловки; юго-восточнее Коренево в районе Новоивановки, Кременного и в направлении Свердликово.

Ранее мы писали о том, что у погибших бойцов КНДР перед ударами дронов не было визуального понимания опасности от БПЛА. Такой факт может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте.

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