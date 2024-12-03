США финансировали исследования в этом институте через гранты.

COVID-19 был создан в китайской лаборатории при финансовой поддержке США. Также окончательно объявлено, что сам вирус искусственный.

Об этом заявил американский подкомитет по коронавирусной пандемии.

По информации источника, сотрудники Уханьского института вирусологии проводили опыты по усилению функций вирусов, включая их генетические модификации, и не придерживались при этом правил биобезопасности.

Вирус обладает биологическими характеристиками, не обнаруженными в природе. Кроме того, вирус при естественном возникновении пандемии имеет несколько очагов, а не один как в ситуации с ковыдом.

Также отмечается, что исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен.

Напомним, в Китае продолжается бурение одной из самых глубоких скважин мира — Shenditake 1, которая, по прогнозам, должна достичь глубины 11 100 метров.

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