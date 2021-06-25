COVID на футболе: болельщики из нескольких стран подхватили штамм коронавируса "Дельта"

Контактных лиц просят сделать тест на COVID.

Болельщики из нескольких стран на Евро-2020 подхватили новый опасный штамм коронавируса "Дельта".

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 июня.

Его обнаружили в меньшей мере пятерых болельщиков из Дании, еще двое граждан заразились другим вариантом COVID-19. Произошло все на матчах в Копенгагене. Большинство больных — это фанаты, что посещали игру с Бельгией, еще двое — заразились после игры между сборными Дании и России.

Власти Дании призывает болельщиков из зоны опасности, их было около четырех тысяч, сдать тесты на коронавирус. Между тем, финские СМИ сообщают о 80 футбольных фанатах, которые заразились после возвращения из России. Это были болельщики, посещали матчи в Санкт-Петербурге. Следует заметить, что в РФ в настоящее время резкая вспышка заболеваемости частности, из-за более заразного и агрессивного варианта коронавируса — штамм "Дельта", который в прошлом году обнаружили в Индии.

Евро-2020: болельщики из нескольких стран подхватили новый штамм коронавируса "Дельта"

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения впервые с начала пандемии COVID-19 заявила, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Ранее организация заявляла недостаточных данных о влиянии вакцин против COVID-19 на детей, поэтому не советовала вакцинировать их.

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