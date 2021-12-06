COVID-пандемия: Италия усиливает локдаун, а в Вене и Брюсселе протестуют против карантина

COVID-пандемия: Италия усиливает локдаун, а в Вене и Брюсселе протестуют против карантина

Италия возвращает масочный режим.

С сегодняшнего дня в Италии ужесточаются карантинные ограничения.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 декабря.

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В стране вернули обязательный масочный режим, в том числе и на улицах. Посещать большинство заведений и пользоваться общественным транспортом могут только те, кто вакцинировался от COVID-19 или переболел. Также в итальянском правительстве обсуждается введение обязательной вакцинации для ряда профессий.

Тем временем на фоне введения новых карантинных ограничений по европейским странам прокатилась волна протестов. В австрийской Вене, где ныне самый строгий в Европе локдаун, в выходные собрались более 40 тысяч человек. Они выступили против планов правительства ввести обязательную вакцинацию с февраля 2022 года.

Новости мира: с сегодняшнего дня в Италии усиливают карантинные ограничения

А в Брюсселе антикарантинные протесты переросли в уличные беспорядки и стычки с полицией. У правоохранителей летели камни и файеры. В ответ они применили слезоточивый газ и водометы. Два десятка митингующих задержали.

Напомним, в ВОЗ сообщали, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал еще ни одного случая смерти в странах, где он был обнаружен. Предварительные данные свидетельствуют, что очень заразный вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке в прошлом месяце, может вызвать более легкие симптомы, чем его предшественники, в частности с "Дельтой", которая сейчас является доминантным глобальным штаммом.

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