COVID-вакцина Pfizer может быть менее эффективной против "Омикрона": исследование

COVID-вакцина Pfizer может быть менее эффективной против "Омикрона": исследование

Южноафриканские ученые заявили, что количество индуцированных вакциной антител, способных нейтрализовать "Омикрон", сократилось примерно в 40 раз.

Вакцина против COVID-19, разработанная американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech, может быть менее эффективной в борьбе с новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает NBC News.

Согласно данным исследователей из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, количество индуцированных вакциной антител, способных нейтрализовать "Омикрон", сократилось примерно в 40 раз.

Кроме того, указывают эксперты, новый вариант коронавируса оказался "даже более опытным в уклонении от антител, производимых вакциной Pfizer, чем вариант "Бета", также впервые появившийся на территории Южной Африки".

В то же время, указывают южноафриканские эксперты, антител, которые есть у людей, переболевших естественным путем и вакцинированных против COVID-19, может быть достаточно для защиты от худших последствий "Омикрона".

"Предыдущая инфекция, за которой последовала вакцинация или повторная вакцинация, вероятно, увеличит уровень нейтрализации и, вероятно, обеспечит защиту от тяжелого заболевания в случае инфицирования "Омикроном", — заявили южноафриканские ученые.

Исследование базируется на образцах крови 12 пациентов, полностью привитых вакциной от Pfizer, однако не получивших дополнительной (бустерной) инъекции.

По словам руководителя испытаний Алекса Сигала, вирусолога из Южной Африки, результаты могут измениться, когда исследователи проведут больше экспериментов.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что согласно предварительным данным, COVID-штамм "Омикрон", возможно, менее опасен, чем "Дельта". Он указывал на то, что в Южной Африке, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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