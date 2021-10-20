COVID-вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей от 12 до 18 лет: новое исследование

COVID-вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей от 12 до 18 лет: новое исследование

Эксперты США настаивают на важности вакцинации для защиты молодежи от тяжелой формы COVID-19.

Вакцина от COVID-19, разработанная американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech, на 93% сокращает вероятность госпитализации детей от 12 до 18 лет.

Об этом со ссылкой на новое исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщает The Guardian.

Отмечается, что эксперты с июня по сентябрь изучили данные 179 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, из 19 детских больниц.

97% участников исследования не были вакцинированы. Кроме того, около 16% пациентов нуждались в аппаратах жизнеобеспечения. Все они также не имели прививок.

Авторы исследования заявили, что полученные данные "подтверждают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелой формы COVID-19".

В США вакциной от Pfizer и BioNTech позволяют прививать детей от 12 лет, однако компания сейчас ожидает разрешение для вакцинации пациентов от пяти лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Новости Украины: кому будут рекомендовать третью дозу вакцины от COVID-19

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