В Беларуси могут заблокировать соцсети во время выборов: в ЦПД назвали причину

В этом году на выборах в Беларуси зарегистрированы пять кандидатов, но реальная политическая конкуренция на них отсутствует.
Власти Беларуси готовятся заблокировать соцсети в стране во время президентских выборов 26 января. Таким образом, пытается усложнить координацию во время возможных акций протеста.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
По информации Центра, минувшей ночью в Беларуси на несколько часов отключили доступ к видеохостингу YouTube. Также наблюдаются проблемы с доступом к соцсетям Discord, Twitch, TikTok и Telegram.
"Подобные действия белорусских провайдеров могут свидетельствовать о подготовке властей к отключению соцсетей в стране во время президентских выборов 26 января. Ограничением доступа к информации власти Беларуси пытаются усложнить координацию во время возможных акций протеста", – говорится в сообщении.
В ЦПД напомнили, что президентские выборы в Беларуси в 2020 году сопровождались массовыми протестами из-за фальсификации результатов в пользу Александра Лукашенко.
В ЕС не признали выборы в Беларуси свободными и справедливыми, а Лукашенко – легитимным президентом.
Напомним, ранее Лукашенко пригрозил отключить в Беларуси интернет в случае новых массовых протестов, подобных тем, которые произошли после президентских выборов 2020 года.
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