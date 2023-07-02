ЦРУ планирует использовать уникальную возможность для вербовки шпионов в России

Несмотря на государственную пропаганду и репрессии в РФ, недовольство войной против Украины "разъедает" российское руководство.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил об уникальной возможности вербовать шпионов в Российской Федерации, которой американское ведомство планирует воспользоваться.

Как сообщает Reuters, такое заявление Бернс сделал в Великобритании во время лекции для британского фонда Дитчли в Оксфордшире.

"Недовольство войной и дальше будет "разъедать" российское руководство, даже несмотря на постоянную государственную пропаганду и репрессии. Это недовольство создает уникальную возможность для нас в ЦРУ. Мы не упустим эту возможность", — заверил директор ЦРУ.

По его словам, такая возможность выпадает "раз в поколение".

Ранее издание The Washington Post сообщило о необъявленном визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в Украину.

Поездка Бернса состоялась как раз перед неудачным восстанием лидера наемников Евгения Пригожина против российского оборонного ведомства. Хотя разведывательное сообщество США узнало в середине июня, что Пригожин планировал какой-то мятеж, эти выводы не обсуждались во время встреч с Зеленским, говорится в публикации со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Представители администрации Байдена неоднократно отмечали, что у Вашингтона и Киева нет ничего общего с неудачным походом на Москву, редким вызовом президенту России Владимиру Путину, который Соединенные Штаты характеризуют как внутреннее дело РФ.

Напомним, в начале июня директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством государственной разведки.

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