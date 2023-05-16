ЦРУ запустило в Сети новую кампанию по вербовке россиян (видео)

В США подчеркнули, что видео "совершенно не предназначено" для подстрекательства или разжигания беспорядков среди российского населения.

ЦРУ США в рамках нового проекта предлагает россиянам, недовольным войной против Украины и жизнью в России, поделиться тайнами с американскими спецслужбами, и разместило в Интернете видео по вербовке.

Об этом сообщает CNN.

В опубликованном разведкой США ролике содержится информация о новом канале ЦРУ в Telegram. В видео также указаны инструкции о том, как анонимно и безопасно связаться с американской разведкой. Этот ролик также опубликован в YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.

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Чиновники ЦРУ, занимающиеся проектом по вербовке, отметили, что полномасштабное вторжение России в Украину создало историческую возможность, "чтобы россияне пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты".

По информации издания, это уже не первая кампания по вербовке россиян. Предыдущие, начавшиеся после вторжения кампании, были успешными.

Один из чиновников американской разведки пояснил, что сообщение, которое в ЦРУ надеются донести до россиян, работающих "в чувствительных областях" и имеющих доступ к ценной информации, звучит так: "Мы понимаем вас, возможно, лучше, чем вы думаете".

Еще один анонимный чиновник подчеркнул, что видео "совершенно не предназначено" для подстрекательства или разжигания беспорядков среди более широких слоев российского населения. Вместо этого такие ролики пытаются "апеллировать к чувству патриотизма" у россиян и убедить их стать более активными.

Авторы статьи отмечают, что распространенное разведкой видео отображает более откровенную рекламу ЦРУ в соцсетях, которая появилась год назад – через два месяца после начала вторжения. Тогда сообщения американской разведки содержали аналогичные пошаговые инструкции для потенциальных российских информаторов. В инструкциях говорилось, как избежать обнаружения российскими службами безопасности с помощью виртуальных частных сетей или VPN и веб-браузера Tor, чтобы анонимно и с помощью шифрования связаться с агентством средствами Dark Web.

В апреле директор ЦРУ Уильям Бернс обращал внимание на то, что после объявления мобилизации в РФ оттуда "убежало гораздо больше россиян призывного возраста, чем Кремлю удалось собрать и отправить на фронт в качестве пушечное мяса". Бернс также прогнозировал, что недовольство войной "продолжит грызть российское руководство под постоянной диетой государственной пропаганды и практикуемых репрессий".

По оценкам ЦРУ, ценной информацией с ними готовы поделиться десятки тысяч россиян. Американские чиновники говорят, многие из этих людей могут не знать, как связаться с ЦРУ, или то, что их информация может представлять интерес.

ЦРУ запустило в Сети кампанию по вербовке российских шпионов

Напомним, накануне издания Washington Post сообщило, что в январе 2023 года владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал украинским силам через контакты в разведке раскрыть информацию о позициях российских войск для атак. В то же время Украина должна была бы отвести воинские подразделения от Бахмута.

Сам Пригожин открестился от этой информации.

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