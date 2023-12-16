Цукерберг строит один из самых дорогих комплексов в мире на Гавайях: стоимость шокирует

Предприниматель строит один из самых дорогих объектов недвижимости в мире.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг строит обширный комплекс с подземным бункером на Гавайях. Его стоимость, учитывая участок земли, составляет 270 миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании WIRED.

Что известно о проекте

Участок, где развертывается строительство, окружен стеной в 6 футов высотой. Охранники дежурят у въездных ворот и патрулируют окрестные пляжи на квадроциклах. Источники отмечают, что разные строительные бригады на объекте закреплены за отдельными проектами и работникам запрещено разговаривать с другими бригадами о своей работе. Кроме того, категорически запрещено производить фото/видеофиксацию объектов.

Как отмечают расследователи, проект настолько огромен, что сотрудники с соглашением о неразглашении. Но все знают, что за этим стоит. Марк Цукерберг, начавший процедуру покупки земли еще в 2014 году.

Согласно плану строительства, это имущество, известное как ранчо Кулау, будет включать в себя подземный бункер площадью 5000 квадратных футов, будет иметь собственные запасы энергии и пищевых продуктов.

"Проект опирался на юридические маневры и политические связи, а порой, как считают источники, демонстрировал пренебрежение местной общественностью", — отметили расследователи.

Напомним, Цукерберг запретили въезд в Россию.

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