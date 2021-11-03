Цветет раз в 5-7 лет: в ботаническом саду Сан-Диего можно увидеть редкое растение

Цветет раз в 5-7 лет: в ботаническом саду Сан-Диего можно увидеть редкое растение

Оно имеет неприятный запах.

Туристическая приманка с запахом гнилой рыбы — в ботаническом саду американского Сан-Диего посетители выстроились в очереди, чтобы увидеть редкий цветок.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 3 ноября.

Аморфо-фалюс гигантский цветет всего 48 часов. И происходит это только раз в 5-7 лет. К тому же растению нужны годы, чтобы расцвести.

Следовательно, любопытство посетителей к ней понятно. Даже несмотря на резкий запах, который сравнивают с гнилыми мясом или рыбой. В дикой природе растение использует такой специфический аромат, чтобы привлечь насекомых-мясоедов, которые опыляют его.

Новости мира: в ботаническом саду Сан-Диего можно увидеть редкий цветок

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