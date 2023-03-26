Цзиньпин готов "представлять Путина", но в обмен на экспансию в самой РФ: Фэйгин предположил, какие земли хочет лидер Китая

Фейгин предполагает, что Байден и Цзиньпин обсуждали позицию КНР по вторжению в Украину на саммите "Большой двадцатки" на Бали в ноябре 2022 года.

Российский блоггер и юрист Марк Фейгин считает, что китайский лидер Си Цзиньпин готов учитывать интересы Москвы и даже представлять их, но при утверждении своей власти на Тайване и возможную экспансию в самой РФ.

Такое мнение Фейгин высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Китай-то готов представлять Путина. Вот в чем все дело. На своих условиях. Но они почему-то хотят все вместе и одновременно: просто и Тайвань, и Дальний Восток, и Восточная Сибирь, и Забайкалье. "Все наше, и вот еще что-то дайте..." Поэтому, честно говоря, похоже, что они совсем... Им говорят: "Вы обнаглели уже. Так нельзя", – считает блоггер.

Напомним, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь для ТСН.ua выразил мнение, что Путин согласился на все условия Си Цзиньпина, но время не на его стороне. По его предположениям, во время визита китайского лидера в Россию Си Цзиньпин поставил Путину условия, с которыми российский диктатор был вынужден согласиться.

Глобальная проблема: паутина Путина

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