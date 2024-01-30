Дача Путина в Карелии: расследователи показали резиденции президента РФ и его соседа Абрамовича (фото)

Три дома в современном стиле, две вертолетные площадки, несколько пирсов для яхт, форелевая ферма и хозяйство с коровами для производства мраморной говядины, а также личный водопад.
Репортеры обнародовали подробнейшее видео из всех, когда-либо сделанных в резиденциях президента России Владимира Путина. По информации расследователей, рядом с секретной дачей главы Кремля обнаружен новый сосед — Роман Абрамович.
Об этом говорится в видео расследовании Центра "Досье".
На кадрах можно увидеть резиденцию на берегу залива Марьялахти в Карелии, а именно:
- три дома в современном стиле,
- две вертолетные площадки,
- несколько пирсов для яхт,
- форелевую ферму,
- хозяйство с коровами для производства мраморной говядины;
- личный водопад.
В резиденции есть баня на воде и персональная беседка напротив четырехметрового водопада, а также пирсы для яхт.
Журналисты отмечают, что для Путина построили три особняка на земле, которая должна быть частью национального заповедника. А охраняют комплекс главы противовоздушной обороны СРГК "Панцирь-С1".
От границы с Финляндией до секретной дачи всего 30 км.
До резиденции площадью почти 4 кв км (хотя официально почти один) в районе Марьялахти регулярно подплывают яхты "Нега" и "Альгода".
Участок был имуществом владельцев местной туристической базы в начале 2010-х годов. Турбазу присоединили к землям национального заповедника и закрыли.
Так называемую дачу Путина охраняют сотрудники ФСБ, вокруг установлен забор с колючей проволокой. Там работают "глушилки", поэтому БПЛА провести разведку там сложно.
Рядом с резиденцией Путина журналисты обнаружили нового соседа – российского олигарха Романа Абрамовича.
Ранее ТСН.ua писал о новой суперяхте Путина, которую обслуживает компания, строящая корабли для НАТО.
Судно расследователи обнаружили в Стамбуле. Речь идет о 71-метровой яхте Victoria и 38-метровой лодке Orion, которая ее сопровождает. В настоящее время общеизвестный флот Путина насчитывает уже 10 кораблей.
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