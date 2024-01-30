Дача Путина в Карелии: расследователи показали резиденции президента РФ и его соседа Абрамовича (фото)

Три дома в современном стиле, две вертолетные площадки, несколько пирсов для яхт, форелевая ферма и хозяйство с коровами для производства мраморной говядины, а также личный водопад.

Репортеры обнародовали подробнейшее видео из всех, когда-либо сделанных в резиденциях президента России Владимира Путина. По информации расследователей, рядом с секретной дачей главы Кремля обнаружен новый сосед — Роман Абрамович.

Об этом говорится в видео расследовании Центра "Досье".

На кадрах можно увидеть резиденцию на берегу залива Марьялахти в Карелии, а именно:

три дома в современном стиле,

две вертолетные площадки,

несколько пирсов для яхт,

форелевую ферму,

хозяйство с коровами для производства мраморной говядины;

личный водопад.

Дача Путина — расследование Центра Досье Фото: скриншот

В резиденции есть баня на воде и персональная беседка напротив четырехметрового водопада, а также пирсы для яхт.

Журналисты отмечают, что для Путина построили три особняка на земле, которая должна быть частью национального заповедника. А охраняют комплекс главы противовоздушной обороны СРГК "Панцирь-С1".

От границы с Финляндией до секретной дачи всего 30 км.

Резиденция Путина Фото: скриншот

До резиденции площадью почти 4 кв км (хотя официально почти один) в районе Марьялахти регулярно подплывают яхты "Нега" и "Альгода".

Резиденция Путина Фото: скриншот

Участок был имуществом владельцев местной туристической базы в начале 2010-х годов. Турбазу присоединили к землям национального заповедника и закрыли.

Так называемую дачу Путина охраняют сотрудники ФСБ, вокруг установлен забор с колючей проволокой. Там работают "глушилки", поэтому БПЛА провести разведку там сложно.

Резиденция Путина Фото: скриншот

Рядом с резиденцией Путина журналисты обнаружили нового соседа – российского олигарха Романа Абрамовича.

Ранее ТСН.ua писал о новой суперяхте Путина, которую обслуживает компания, строящая корабли для НАТО.

Судно расследователи обнаружили в Стамбуле. Речь идет о 71-метровой яхте Victoria и 38-метровой лодке Orion, которая ее сопровождает. В настоящее время общеизвестный флот Путина насчитывает уже 10 кораблей.

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