Дали пачку пельменей за погибшего сына: в РФ семью оккупанта отблагодарили унизительным подарком (фото)

Местные власти в рамках акции "Лепы добро" дали семье погибшего в Украине оккупанта пачку пельменей.
В российской Туве местные власти в селе Алдан-Маадыр отблагодарили семью ликвидированного на войне в Украине оккупанта пачкой пельменей.
О своем подарке местные чиновники сообщили в соцсети и отметили, что приурочили его к Новому году, который в Туве празднуют 17 февраля по лунному календарю "Шагаа".
Пельмени семьи погибшего мобилизованного дали в рамках акции "Лепы добро".
Такой подарок получила Валентина Ондар – мать троих сыновей. Ее младший сын "героически погиб" на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске. На войне в Украине находится и второй сын Валентины.
Вторую пачку пельменей чиновники вручили многодетной семье Ондар А.А., судя по фамилии, они тоже родственники погибшего оккупанта.
Напомним, в начале февраля вдовам ликвидированных коллаборационистов из оккупированного Донбасса так называемые "волонтеры" раздали намародеренные шубы. В свою очередь, вдовы были счастливы такому обмену – шубу за мужа, и искренне благодарили за "неожиданный подарок". Но таким "подарком" женщины не долго радовались, ведь после фотосессии у пропагандистских СМИ "волонтеры" забрали шубы обратно.
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