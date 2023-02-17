Дали пачку пельменей за погибшего сына: в РФ семью оккупанта отблагодарили унизительным подарком (фото)

В российской Туве местные власти в селе Алдан-Маадыр отблагодарили семью ликвидированного на войне в Украине оккупанта пачкой пельменей.

О своем подарке местные чиновники сообщили в соцсети и отметили, что приурочили его к Новому году, который в Туве празднуют 17 февраля по лунному календарю "Шагаа".

Пельмени семьи погибшего мобилизованного дали в рамках акции "Лепы добро".

Такой подарок получила Валентина Ондар – мать троих сыновей. Ее младший сын "героически погиб" на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске. На войне в Украине находится и второй сын Валентины.

Вторую пачку пельменей чиновники вручили многодетной семье Ондар А.А., судя по фамилии, они тоже родственники погибшего оккупанта.

Семье погибшего оккупанта отблагодарили пачкой пельменей, фото/Историко-краеведческий филиал в с. Алдан-Маадир

Напомним, в начале февраля вдовам ликвидированных коллаборационистов из оккупированного Донбасса так называемые "волонтеры" раздали намародеренные шубы. В свою очередь, вдовы были счастливы такому обмену – шубу за мужа, и искренне благодарили за "неожиданный подарок". Но таким "подарком" женщины не долго радовались, ведь после фотосессии у пропагандистских СМИ "волонтеры" забрали шубы обратно.

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