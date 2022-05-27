Дальнобойное оружие от США и российская политика геноцида на Донбассе: главные события ночи 27 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных событий ночи 27 мая:
- Соединенные Штаты и Украина обсуждают поставки дальнобойного оружия, в частности, реактивных систем залпового огня M142 (HIMARS). Читать дальше –>
- Из-за несдержанной вовремя агрессии России, которая уже восемь лет ведет войну против Украины, регион Донбасса, где продолжаются ожесточенные бои, может оказаться безлюдным. Читать дальше –>
- Китай и Россия наложили вето на предложенную США резолюцию о введении дополнительных санкций Организации Объединенных Наций против Северной Кореи из-за ее обновленных запусков баллистических ракет. Читать дальше –>
- В оккупированном Бердянске россияне пытаются переубедить местных перейти на мобильные сети российских операторов. Читать дальше –>
- С пятницы, 27 мая, автомобили с иностранными номерами смогут заправляться на АЗС в Венгрии только по розничным ценам, значительно выше фиксированных государством. Читать дальше –>
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