Дальнобойные ракеты от США: европейский дипломат назвал человека, тормозящего поставки

Байдену следует понять, что его победа на выборах президента США в 2024 году зависит от успеха Украины на поле боя.

Шведский дипломат и экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд считает, что администрация действующего президента США должна направить все военные ресурсы, включая дальнобойные ракеты в Украину, поскольку от успеха ВСУ на поле боя зависит и политическая карьера Джо Байдена.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Президенту Байдену нужна победа Украины для победы на президентских выборах в следующем году. Поэтому он должен направить все военные ресурсы США в Украину. Но, вероятно, он этого не понимает, и этого явно не понимают его помощники. Человек, блокирующий поставки оружия в Украину, это советник по национальной безопасности Джейк Салливан”, — подчеркнул европейский дипломат.

Андерс Ослунд также считает, что у США нет никаких причин не передавать ракеты большой дальности ATACMS, поскольку имеют их много и продают другим странам.

"Это просто дисфункция правительства США. Это несерьезная политика”, – отметил он.

Шведский дипломат напомнил, что и Британия и Франция уже передали свои дальнобойные ракеты в отличие от США и Германии, хотя в то же время последние страны оказывают больше военной поддержки Украине.

"Почему США и Германия не обеспечивают тем, что предоставляют Великобритания и Франция? И по крайней мере в США их гораздо больше, чем у кого-либо. Следовательно, проблема в том, что им нужно больше думать о своих внешнеполитических интересах. Если вы этого не делаете, вы совершаете ошибку”, — резюмировал Андерс Ослунд.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что администрации президента США Джо Байдена непублично обсуждают, следует ли отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Читайте также: