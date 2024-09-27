Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дальнобойные удары по России: получит ли Зеленский разрешение от США — The Times

Дальнобойные удары по России: получит ли Зеленский разрешение от США — The Times

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме / Фото: Associated Press

Байден подтвердил дальнейшую поддержку Украины, но не ответил на просьбу Зеленского относительно дальнобойных ракет.

Администрация президента США Джо Байдена не рискует разрешать удары по территории России дальнобойными западными ракетами из-за угроз российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие.

Об этом сообщает издание The Times, подводя итоги визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

В издании напомнили, что с просьбой снять ограничения на использование ракет Storm Shadow и ATACMS для ударов по российским военным целям, расположенным глубоко на территории России, президент Зеленский обращался во время личной встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Украинский президент также обсудил необходимость предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия во время встречи с американскими сенаторами, при этом республиканец Линдси Грэм даже поддержал эту просьбу.

В результате Байден подтвердил дальнейшую поддержку Украины, объявив о пакете военной помощи на сумму около 8 миллиардов долларов, включающий первые поставки высокоточных планирующих бомб JSOW для поражения российских сил на расстоянии 100-120 км.

"Однако не было объявлено об изменении позиции Вашингтона по использованию ракет дальнего радиуса действия и это произошло менее чем через 24 часа после того, как президент Путин предупредил, что масштабная воздушная атака на Россию со стороны поддерживаемой Западом Украины может спровоцировать ядерный ответ", — отметили в The Times.

Напомним, украинские эксперты считают, что крылатые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), о передаче которых Украине уведомил президент США Джо Байден, можно легко превратить в крылатые ракеты большой дальности.

Решающая встреча Зеленского с Трампом и скандал с послом Украины в США

Решающая встреча Зеленского с Трампом и скандал с послом Украины в США

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация