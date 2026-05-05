Дальнобойных ударов будет больше: Вашингтон одобрил предстоящую продажу Украине систем JDAM-ER

Госдепартамент США согласовал продажу оружия Киеву

Правительство Соединенных Штатов сделало очередной шаг для усиления обороноспособности Украины, согласовав масштабное соглашение на поставку американского высокоточного вооружения .

О деталях этого контракта сообщило Бюро военно-политических дел Государственного департамента США.

Предусматривающий контракт на 373 млн долларов

Согласно официальному документу, украинское правительство обратилось с запросом на приобретение более полутора тысяч систем переоборудования для авиабомб. В частности, речь идет о 1200 комплектах хвостовых частей типа KMU-572 и еще о 332 комплектах типа KMU-556 для систем Joint Direct Attack Munition (JDAM).

Кроме самых хвостовых систем, превращающих обычные свободно падающие бомбы в высокоточное оружие, соглашение включает в себя большой перечень сопутствующего оборудования. Украина получит системы взрывателей FMU-139, запасные и ремонтные части, необходимые расходные материалы, программное обеспечение оружия, а также инженерную, техническую и логистическую поддержку от правительства США и подрядчиков.

Главным исполнителем этого заказа выступит американская аэрокосмическая корпорация Boeing, производственные мощности которой расположены в Сент-Луисе, штат Миссури.

Как JDAM-ER изменят ситуацию на фронте

Аббревиатура JDAM-ER (Extended Range) означает оборудование для расширенной дальности. Такие комплекты позволяют крылатым авиабомбам поражать цели на расстоянии более 70 километров. Это позволяет украинской авиации наносить сокрушительные удары по вражеским позициям, командным пунктам и составам без захода в зону поражения большинства российских систем противовоздушной обороны ближнего радиуса.

В Госдепе подчеркнули, что предлагаемая продажа полностью соответствует целям внешней политики и национальной безопасности США, поддерживая партнера, являющегося гарантом политической стабильности в Европе.

«Предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для выполнения миссий самообороны и региональной безопасности с более мощным потенциалом противовоздушной обороны», — говорится в официальном релизе.

Также американские чиновники подчеркнули, что украинские Вооруженные силы не будут испытывать никаких трудностей с интеграцией этого оборудования в свои подразделения. Само соглашение не изменит базовый военный баланс в регионе и никак не повлияет на уровень боеготовности армии США.

