Отрасль производства и переработки полимеров в России вошла в продолжающуюся с 2022 года фазу глубокой и затяжной стагнации. Производство стремительно падает, инвестиции сокращаются, а за первое полугодие 2025 свою деятельность прекратили почти 900 компаний.

Об этом пишет служба внешней разведки Украины.

Индекс выпуска продукции демонстрирует спад в 18 из 30 подсекторов отрасли. Статистика свидетельствует о системном кризисе:

с января по июль 2025 г. производство сократилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

в июле падение в производстве листов, пленок и труб достигло 11-14%;

за первую половину 2025 года в отрасли было закрыто 874 компании.

«Спрос снижается, а слабый рубль, высокая ключевая ставка и дорогостоящая стоимость кредитов сдерживают инвестиции в обновление мощностей — в прошлом году они упали почти на 30%», — подчеркивают в разведке.

Почему возник кризис: комплекс причин

Упадок отрасли обусловлен целым рядом факторов, которые накапливались годами и обострились в условиях санкций и войны. Среди главных причин:

нехватка отечественного оборудования и невозможность импортировать западное;

острый кадровый дефицит из-за мобилизации и оттока специалистов;

низкая производительность труда;

отсутствие связи меж наукой и созданием.

Новый удар: как власти РФ усугубит ситуацию

На фоне этого кризиса российское министерство природы готовит новый удар по производителям. Планируется увеличить ставки экологического сбора в 5 раз (с 3,48 до 23,82 тысяч рублей), а также повысить норматив утилизации с 25% до 50%.

Такие изменения означают для производителей резкий рост затрат, что неизбежно приведет к дальнейшему повышению цен на конечную продукцию для потребителей и может спровоцировать новую волну закрытия предприятий.

Напомним, эксперт по энергетике Андрей Закревский заявил, что Россия избрала обреченный на провал путь преодоления топливного кризиса, в отличие от Украины. Он противопоставил украинский рыночный подход (дерегуляция и низкие налоги), позволивший быстро преодолеть кризис, российский путь с талонами и административными ограничениями, копирующий опыт Ирана и Венесуэлы.

По прогнозу эксперта, это приведет к возвращению РФ в советские практики: люди будут меньше ездить из-за нехватки бензина, а логистика сократится.