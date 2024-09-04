Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находясь с рабочей поездкой во Владивостоке на Дальнем Востоке России, напомнил западным союзникам Украины о "красных линиях", которые нельзя пересекать.

Об этом он говорил в комментарии кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о возможном решении администрации Байдена поставлять Украине ракеты воздух-земля JASSM с дальностью до 900 километров, запускаемых из истребителей F-16.

“Меня уже ничто не удивит. Американцы перевалили за тот порог, который сами для себя обозначили. Их подначивают. И Зеленский, конечно, пользуется этим”, – сказал верный соратник российского президента Путина.

При этом Лавров упомянул о шутках относительно российских "красных линий".

“Не надо шутить о наших “красных линиях”. Они [американцы] прекрасно знают, где они проходят”, – сказал он.

Глава российского МИДа, воспользовавшись услугами пропагандиста, попытался успокоить российское население тем, что разговоры о поставках мощного дальнобойного оружия Украине являются лишь элементом предвыборной борьбы в США в гонке за президентское кресло, в ходе которой демократы пытаются продемонстрировать свою "крутизну".

Напомним, недавно экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес отметил, что украинское наступление в Курской области показало, что представление о "красных линиях" Путина оказалось ложным.

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