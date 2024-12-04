"Дам пистолет, застрелишься?": Кадыров поиздевался над украинским пленным

Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров во время прямой линии в Грозном предложил застрелиться украинскому военнопленному.

Соответствующее видео было опубликовано российскими Telegram-каналами.

На разговор одиозного чеченского лидера с жителями этого региона РФ охрана Кадырова привезла 12 украинских пленных.

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Ставленник Кремля цинично принялся объяснять агрессивную войну, которую ведет Россия против Украины тем, что украинцы поверили американцам и "начали воевать" с "братским" русским народом.

"Пошел воевать против России, поверил американцам. Россияне и украинцы всегда были братьями, дон. Пошел против своего народа, защищая интересы американские, натовские. И в результате попал в плен. Лучше бы умер там, чем попасть в плен", – сказал Кадыров.

После этого глава Чечни предложил пленному застрелиться.

"Я тебе дам сейчас пистолет, застрелишься?" – сказал он мужчине, лица которого не показывали. Тот ответил отказом.

Кадыров также посетил тюрьму, где содержатся украинские военнопленные, и снова объявил свою идею использовать их как живой щит для защиты военных и стратегических объектов.

"Надо их на объектах, снятых американскими спутниками, на крыши поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию", — сказал Кадыров.

Напомним, ранее глава российской Чеченской республики Рамзан Кадыров признался, что украинских военнопленных уже используют как живой щит для прикрытия "стратегических объектов".

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