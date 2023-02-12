Данилов спрогнозировал развал РФ: "Станет гораздо меньше"

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, Россия прекратит свое существование в нынешних границах.

Россия прекратит свое существование в нынешних границах. В ближайшее время произойдет развал Российской Федерации. На ее территории сформируются "свободная Ичкерия, Татарстан, Дагестан".

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона 11 февраля.

Он провел аналогию с событиями 1991, когда представители некоторых государств говорили, что Украина не может существовать самостоятельно.

"Это было выступление президента Буша 1 августа 1991 года, и через 18 дней лопнул СССР, как спелый херсонский арбуз. То же будет и с Россией. Это будет обязательно. Она станет гораздо меньше, и возможно, тогда у нее появится какой-то разум», – напомнил Данилов.

Он также добавил, что Россия – колониальная страна, которая не скоро не будет существовать в нынешнем виде. Такие изменения произойдут при любых обстоятельствах.

"Будет свободна Ичкерия, Татарстан, Дагестан – все это будет в ближайшее время, и к этому нужно готовиться и не делать вид, что если у них есть ядерное оружие, то этого не произойдет", – сказал Данилов.

В то же время, российское командование готовит граждан к новой волне мобилизации.

Украинские военные эксперты считают, что у России уже нет ресурса для масштабного наступления. Враг пытается активизировать наступательные действия на Донецком плацдарме.

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