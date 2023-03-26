Данилов отреагировал на заявление Путина: "Кремль взял Беларусь в ядерные заложники"

По его словам, белорусы это не одобрят.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

Так он прокомментировал заявление Москвы о размещении тактического ядерного оружия в соседней стране.

По словам Данилова, это максимально повысит уровень отрицательного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества РФ.

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", – написал секретарь СНБО в своем Twitter.

Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси

Диктатор Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Он сказал, что 1 июля страна завершает строительство хранилища для такого оружия. Мол, Москва не планирует передавать "ядерку", но как-то разместит ее там.

Между тем, высокопоставленный чиновник администрации президент Джо Байдена считает: нет никаких признаков того, что Москва планирует применить свое ядерное оружие. Вместе с тем он отметил, что Москва и Минск уже некоторое время говорят о передаче оружия.

Аналитики американского Института изучения войны подчеркивают, что Путин намерен разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения. Впрочем, решил совместить размещение "ядерца" в Беларуси с началом новой информационной кампании по запугиванию Украины и стран ЕС.

Читайте также:

Россия выходит из договора об ограничении ядерного вооружения: есть ли повод для волнения