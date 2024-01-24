Данилов прокомментировал атаку беспилотников на нефтяной порт в Ленинградской области

По словам Данилова, для украинских беспилотников тысяча километров — уже не большое расстояние и сейчас в РФ часто действует наше оружие.
Украинские военные недавно поразили нефтяной терминал в Ленинградской области. А расположен он в более чем тысяче километров от нашего государства. Однако для Украины это уже не большое расстояние.
Об этом в эфире единого телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Как отмечается, в Ленинградской области расположен порт в поселок Усть-Луга. Это место недалеко от Санкт-Петербурга, а также границы с Эстонией и Финляндией.
По словам Данилова, для украинских беспилотников тысяча километров — уже не большое расстояние и сейчас в РФ часто действует наше оружие.
"Очень много сегодня уничтожается объектов военной инфраструктуры в России именно нашим родным оружием", — отметил Алексей Данилов.
Напомним, что жители поселка Усть-Луга сообщили о взрыве в районе нефтяного терминала морского торгового порта.
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