Данилов прокомментировал мобилизацию в России: ресурс желающих воевать в Украине иссяк

Российский президент-диктатор Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов считает, что к такому шагу Кремль пришел потому, что в стране уже полностью исчерпан ресурс желающих воевать в Украине.
Такое мнение Данилов высказал в интервью "НВ".
Секретарь СНБО отметил, что в РФ так называемые добровольческие батальоны уже формируют три-четыре месяца, но ожидаемого результата это не принесло. "Они не имели возможности набрать соответствующее количество профессиональных людей для того, чтобы они уходили на войну", — подчеркнул он.
После неудачи с добровольцами желающих участвовать в войне начали искать в колониях. Активно этим занимались представители группы Вагнера, которые предлагали отправиться на фронт вместо заключения.
Он напомнил, что на втором этапе желающих воевать начали искать в колониях, но и там их оказалось мало.
"Поверьте, там множество заключенных находится в колониях Российской Федерации, но они так же не желают. Не говорю, что все не желают", — подчеркнул секретарь СНБО.
Объявленную Путиным мобилизацию Данилов назвал следующим этапом.
Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.
Россия намерена призвать 300 тысяч резервистов, которые, прежде всего, имеют боевой опыт, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса. Он обещал, что студентов и учеников вузов частичная мобилизация не коснется.
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