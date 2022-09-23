Данилов прокомментировал мобилизацию в России: ресурс желающих воевать в Украине иссяк

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов считает, что к такому шагу Кремль пришел потому, что в стране уже полностью исчерпан ресурс желающих воевать в Украине.

Такое мнение Данилов высказал в интервью "НВ".

Секретарь СНБО отметил, что в РФ так называемые добровольческие батальоны уже формируют три-четыре месяца, но ожидаемого результата это не принесло. "Они не имели возможности набрать соответствующее количество профессиональных людей для того, чтобы они уходили на войну", — подчеркнул он.

После неудачи с добровольцами желающих участвовать в войне начали искать в колониях. Активно этим занимались представители группы Вагнера, которые предлагали отправиться на фронт вместо заключения.

Он напомнил, что на втором этапе желающих воевать начали искать в колониях, но и там их оказалось мало.

"Поверьте, там множество заключенных находится в колониях Российской Федерации, но они так же не желают. Не говорю, что все не желают", — подчеркнул секретарь СНБО.

Объявленную Путиным мобилизацию Данилов назвал следующим этапом.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Россия намерена призвать 300 тысяч резервистов, которые, прежде всего, имеют боевой опыт, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса. Он обещал, что студентов и учеников вузов частичная мобилизация не коснется.

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