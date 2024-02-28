Данилов рассказал, как искусственный интеллект помогает россиянам влиять на выборы президента США

Российский режим ужесточит свои информационные кампании на Западе.

Российские диктатор Путин будет вмешиваться в выборы президента США в 2024 году и это вмешательство будет гораздо более масштабным, чем раньше.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию The Times.

Данилов заявил, что искусственный интеллект позволил российским спецслужбам существенно активизировать свои кампании по дезинформации, и это огромный шаг вперед для Москвы.

Секретарь СНБО уверен, что теперь российский режим усилит свои информационные кампании на Западе, в частности, касающиеся выборов президента США.

"Россия теперь имеет специальные подразделения, "посвящённые" каждой стране, где будут проходить выборы. Сеть информаторов и агентов Москвы по всему миру настолько велика, что убрать российское вмешательство невозможно. ФСБ продолжает постоянно заключать контракты с европейскими преступными группировками", — отметил Данилов.

Издание отмечает, что российские спецслужбы ежедневно распространяют на разных платформах 166 млн. дезинформационных постов об Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что конкурентка Трампа считает его катастрофой.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Палаты представителей Джонсон столкнулся с определяющей дилеммой в отношении Украины.

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