Данилов высмеял ядерные угрозы РФ: "Это — страна шаманов, было полнолуние"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что не следует обращать внимания на ядерные угрозы России.

Об этом чиновник сказал в эфире канала "Мы – Украина" в рамках телемарафона в четверг, 5 октября.

"Россия — это страна шаманов, было полнолуние. Они считают, если полнолуние, то будут происходить те или иные события. Странная страна, поэтому я считаю, что на это (ядерные угрозы — ред.) не надо обращать внимание. Нам свое работы, нам увольнять свою страну, поэтому они будут пугать", — прокомментировал он с юмором.

Он согласился с заявлением президента Владимира Зеленского, что Россия прибегает к ядерному шантажу, когда чувствует свою слабость.

"Они — в отчаянии. Они не знают, что им делать. Прав наш президент, когда он говорит, что ядерный шантаж — это единственное, что у них остается. Но вряд ли Китай позволит России разбрасываться ядерными бомбами, потому что это будет касаться не только РФ, а так же других ядерных стран. А здесь есть определенные обязательства", — отметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДАНИЛОВ об угрозах из Москвы: Россия – страна шаманов! Имелось полнолуние!

Данилов считает, что за ядерные угрозы со стороны страны-террористки России должны отвечать те страны, которые в 90-х годах отдали ей это оружие.

"Те страны, которые предоставили РФ ядерное оружие, именно сейчас должны подумать, что с этим делать. Потому что это общая ответственность. Те страны, которые 1991, 1994 принимали решение, что Россию нужно вооружить ядерным оружием. Это надо говорить, не надо это. умалчивать", — подытожил чиновник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в эфире итальянского Sky TG24 предупредил, что до конца этого года Россия усилит ядерные угрозы из-за слабости.

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