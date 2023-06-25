Данилов заявил, что Лукашенко может быть причастен к мятежу Пригожина

Данилов уверен, что у Пригожина также были сообщники в Кремле.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может быть причастен к мятежу, который устроил владелец ЦИК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он прокомментировал поход наемников Пригожина на Москву, сначала захвативших Ростов и Воронеж, но впоследствии отказавшихся от своих планов. Данилов заявил, что Пригожин не самостоятельно принимал решение о мятеже и, скорее всего, имел подельников даже в Кремле.

Данилов заявил, что белорусский диктатор Лукашенко очень "хитрый и беспринципный".

Кроме того, секретарь СНБО заявил, что пока неизвестно, как Лукашенко будет вести себя дальше.

"Я не исключаю, что он может этот самый мятеж и возглавить, и помогать "вагнеровцам"... Не все так просто в Беларуси", — сказал Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что ужину 24 июня в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявили о достигнутой договоренности Евгением Пригожиным остановить движение его наемников на территории России.

Кроме того, мы ранее информировали, что разведка Соединенных Штатов испытала, что главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин готовит мятеж против российского руководства, но не понимали, какова конечная цель.