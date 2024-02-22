Дания гарантирует поддержку Украине на следующие десять лет.

Дания анонсировала пакет военной помощи Украине почти на 250 млн долларов. Поэтому общая сумма помощи от Дании для Украины, включая этот пакет, составит 33,3 млрд крон (4,8 млрд долларов).

Об этом заявила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен, пишет Dr.dk.

Фредериксен призвала союзников увеличить объемы военной помощи Украине.

"Если мы не устоим вместе, Европа потенциально не устоит", – заявила она.

Фредериксен также призвала союзников увеличить объемы военной помощи борющейся с российской агрессией Украине.

"Необходимо подчеркнуть, что если она (Украина) хочет добиться успеха на поле боя, большие объемы должны поступать сейчас. Именно в этом контексте мы продолжаем предоставлять дальнейшие датские взносы в надежде, что больше стран сделают то же самое, не через шесть или 12 месяцев, а сейчас, когда потребность очень, очень велика", – подчеркнула она.

По словам премьера, сейчас всем должно быть ясно, что Россия больше хочет войны, чем мира. Эта страна находится в процессе трансформации в подлинную военную экономику.

"Политических оппонентов убирают. И Путин продемонстрировал свою готовность пожертвовать молодыми людьми страны на поле боя. Конечно, нельзя позволить России силой определять границы Европы. Наконец, должны победить свобода и демократия", — сказала Мэтте Фредериксен.

Средства для новой помощи будут взяты из 7 миллиардов крон, которые Дания выделила в фонд, созданный для гражданских, военных и бизнес-взносов Украины в марте прошлого года.

Фредериксен также объявила, что ее страна гарантирует безопасность Украины в последующие 10 лет в рамках двустороннего соглашения.

А министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его страна работает "в полную мощность", чтобы иметь возможность поставить первые самолеты F-16 Украине уже этим летом.

Напомним, что Украина получит первые истребители F-16 от Дании этим летом. Сейчас идет соответствующая подготовка. Об этом Фредериксен сказала во время Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля.

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