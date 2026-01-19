Дания бойкотирует Давос из-за спора за Гренландию - Bloomberg

Давос 2026 / © Associated Press

Дания пропустит Всемирный экономический форум в Давосе из-за обострения конфликта вокруг Гренландии.

Об этом со ссылкой на официальные источники сообщил Bloomberg

Представители правительства Дании приняли решение не участвовать в нынешнем Всемирном экономическом форуме в Давосе на фоне обострения спора по Гренландии, который усилил напряженность в трансатлантических отношениях.

«Представители датского правительства были приглашены в этом году, и любое решение о присутствии является исключительно вопросом соответствующего правительства», — говорится в заявлении Форума, переданном Bloomberg. «Мы можем подтвердить, что правительство Дании на этой неделе в Давосе представлено не будет».

Конфликт вокруг Гренландии обострился в минувшие выходные после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину на товары восьми стран НАТО. Это спровоцировало Европейский Союз рассмотреть возможность введения пошлин на американские товары на сумму 93 миллиарда евро (108 миллиардов долларов).

В субботу Трамп объявил о намерении ввести 10% пошлину с 1 февраля и повысить ее до 25% в июне, если не будет достигнута договоренность по «приобретению Гренландии». Такое заявление президент США сделал после того, как указанные страны сообщили, что проведут символические военные учения НАТО на территории Гренландии, которая имеет полуавтономный статус в составе Дании, для защиты острова от возможных угроз со стороны Китая и России.

Спор вокруг стратегического арктического острова подчеркивает чувствительность геополитической ситуации в регионе и потенциальное влияние на отношения между США и союзниками по НАТО.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США обвинил Данию в игнорировании безопасности Гренландии. По его мнению, Копенгаген десятилетиями не обращал внимания на призывы НАТО усиливать оборону острова.