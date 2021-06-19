Дания частично сняла запрет на строительства газопровода из Норвегии в Польшу

Energinet сможет продолжить работы на определенных участках спорного 210-километрового отрезка Baltic Pipe на территории Дании.

Датский партнер Baltic Pipe и местный экологический регулятор достигли соглашения, которое позволит возобновить работу на значительной части спорного отрезка газопровода. Проект будет завершен в конце 2022 года.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, передает "Радио Польша".

Ранее подрядчик Energinet объявил о временном прекращении работ по решению датского апелляционного совета по окружающей среде и продовольствия от 31 мая, который отозвал разрешение на строительство отрезка Baltic Pipe.

Теперь же датский регулятор заявил, что не возражает против планов частично возобновить строительство. Energinet сможет продолжить работы на определенных участках спорного 210-километрового отрезка Baltic Pipe на территории Дании.

Датский партнер Baltic Pipe ожидает, что из-за экологических рассмотрений срок сдачи всей инвестиции будет отложен на три месяца, но он сможет запустить часть согласованной пропускной способности до октября 2022 года, чтобы обеспечить полную поставку до конца следующего года.

Сначала Baltic Pipe должен был начать работу в октябре 2022 года. Ожидается, что этот газопровод будет поставлять норвежский газ в Польшу, что позволит уменьшить зависимость польского потребителя от российского природного газа.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "Северный поток-2" — "это вызов не только для Украины, но и для Польши, для многих стран, которые понимают, что такое РФ".

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