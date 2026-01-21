Дания дала четкий ответ США по Гренландии: Трамп хочет услышать лично

Дональд Трамп / © Associated Press

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен категорически отверг возможность переговоров по продаже Гренландии США.

Об этом пишет Bloomberg.

Заявление главы датского внешнеполитического ведомства прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе требовал четкого ответа от Дани или Европы.

«У них есть выбор — вы можете сказать „да“, и мы будем очень благодарны. Или вы можете сказать „нет“, и мы запомним», — пригрозил американский президент.

Министр иностранных дел Дании заявил, что его страна не будет вступать «ни в какие переговоры на основе отказа от фундаментальных принципов».

«Это то, чего мы никогда не сделаем», — сказал Ларс Лекке Расмуссен.

Он добавил, что «само собой разумеется», что датчане четко отвергают передачу Гренландии США.

Когда позже в среду Трампа спросили о замечаниях Расмуссена, он сказал, что хочет лично услышать мнение Дании.

«Если он хочет сказать мне это, пусть он скажет мне это в лицо», — сказал Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

При этом американский президент добавил, что обсудит этот вопрос с Рютте, которого он считает «откровенно говоря, важнее» датских чиновников.

Напомним, после встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о достижении принципиальных договоренностей с руководством НАТО по использованию Гренландии и Арктики.