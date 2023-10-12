Дания и Чехия предоставит Украине общий пакет помощи: список оружия и техники

В частности, военная помощь от этих государств предусматривает бронемашины и танки.
Министерства обороны Дании и Чехии сообщили, что готовят первый общий транш военной помощи для Украины, которая поступит в ближайшие месяцы.
Об этом в Минобороны Дании и Минобороны Чехии сообщили 12 октября.
Список оружия, которое передадут Дания и Чехия
В рамках первого транша военной помощи для Украины Дания и Чехия планируют передать:
- около 50 боевых машин пехоты и танков,
- 2500 пистолетов,
- 7000 винтовок,
- 500 легких пулеметов,
- 500 снайперских винтовок,
- средства радиоэлектронной борьбы и разведки,
- "большое количество" боеприпасов большого калибра.
Речь идет как о современном чешском вооружении, так и об отремонтированной технике, которую уже использовали ВСУ.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что передача этой помощи стала возможной благодаря образцовому сотрудничеству между его государством и Чехией.
В то же время, в чешском Минобороны сообщили, что такой формат сотрудничества позволит продолжить военную помощь для Украины и в ближайшие месяцы, и в 2024 году, и в досрочной перспективе, если это понадобится.
Позже оба государства планируют передать для украинской армии:
- 500 крупнокалиберных пулеметов,
- 280 безоткатных пушек,
- 7000 противотанковых средств,
- 10 000 ручных гранат,
- 60 минометных систем,
- "значительное количество" систем противодействия беспилотникам.
К слову, 11 октября США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн долл. Также известен список оружия, которое войдет в этот пакет поддержки.
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