Дания и Чехия предоставит Украине общий пакет помощи: список оружия и техники

В частности, военная помощь от этих государств предусматривает бронемашины и танки.

Министерства обороны Дании и Чехии сообщили, что готовят первый общий транш военной помощи для Украины, которая поступит в ближайшие месяцы.

Об этом в Минобороны Дании и Минобороны Чехии сообщили 12 октября.

Список оружия, которое передадут Дания и Чехия

В рамках первого транша военной помощи для Украины Дания и Чехия планируют передать:

около 50 боевых машин пехоты и танков,

2500 пистолетов,

7000 винтовок,

500 легких пулеметов,

500 снайперских винтовок,

средства радиоэлектронной борьбы и разведки,

"большое количество" боеприпасов большого калибра.

Речь идет как о современном чешском вооружении, так и об отремонтированной технике, которую уже использовали ВСУ.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что передача этой помощи стала возможной благодаря образцовому сотрудничеству между его государством и Чехией.

В то же время, в чешском Минобороны сообщили, что такой формат сотрудничества позволит продолжить военную помощь для Украины и в ближайшие месяцы, и в 2024 году, и в досрочной перспективе, если это понадобится.

Позже оба государства планируют передать для украинской армии:

500 крупнокалиберных пулеметов,

280 безоткатных пушек,

7000 противотанковых средств,

10 000 ручных гранат,

60 минометных систем,

"значительное количество" систем противодействия беспилотникам.

К слову, 11 октября США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн долл. Также известен список оружия, которое войдет в этот пакет поддержки.

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