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Дания и Чехия предоставит Украине общий пакет помощи: список оружия и техники

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Дания и Чехия предоставит Украине общий пакет помощи: список оружия и техники

Танки Leopard 1 A5/Иллюстративное фото

В частности, военная помощь от этих государств предусматривает бронемашины и танки.

Министерства обороны Дании и Чехии сообщили, что готовят первый общий транш военной помощи для Украины, которая поступит в ближайшие месяцы.

Об этом в Минобороны Дании и Минобороны Чехии сообщили 12 октября.

Список оружия, которое передадут Дания и Чехия

В рамках первого транша военной помощи для Украины Дания и Чехия планируют передать:

  • около 50 боевых машин пехоты и танков,
  • 2500 пистолетов,
  • 7000 винтовок,
  • 500 легких пулеметов,
  • 500 снайперских винтовок,
  • средства радиоэлектронной борьбы и разведки,
  • "большое количество" боеприпасов большого калибра.

Речь идет как о современном чешском вооружении, так и об отремонтированной технике, которую уже использовали ВСУ.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что передача этой помощи стала возможной благодаря образцовому сотрудничеству между его государством и Чехией.

В то же время, в чешском Минобороны сообщили, что такой формат сотрудничества позволит продолжить военную помощь для Украины и в ближайшие месяцы, и в 2024 году, и в досрочной перспективе, если это понадобится.

Позже оба государства планируют передать для украинской армии:

  • 500 крупнокалиберных пулеметов,
  • 280 безоткатных пушек,
  • 7000 противотанковых средств,
  • 10 000 ручных гранат,
  • 60 минометных систем,
  • "значительное количество" систем противодействия беспилотникам.

К слову, 11 октября США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн долл. Также известен список оружия, которое войдет в этот пакет поддержки.

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Дата публикации
Просмотры
366
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